Il calcio è pronto a ripartire: tutte le squadre lucchesi in campo per la Coppa

Ci siamo, l’attesa è finita. Dopo il lungo stop forzato a causa del coronavirus, il calcio è pronto a ripartire. Le squadre della provincia di Lucca non vedono l’ora di scendere nuovamente in campo, ma dovranno aspettare ancora alcune ore: domani (20 settembre) il via ufficiale alla stagione con partite di Coppa.

Un ritorno in grande stile, con un match molto atteso: il derby tra River Pieve e Castelnuovo, che sarà anche aperto al pubblico come tutte le partire, seguendo rigidi protocolli.

Il programma della partite

Eccellenza

River Pieve – Castelnuovo alle 15

Tau Calcio – Camaiore alle 15

Promozione

Pieve Fosciana – Virtus Marina alle 15,30

Lammari – Villa Basilica alle 15.30

Prima Categoria

Diavoli Neri – Vagli alle 15,30

Sporting Pietrasanta – Forte dei Marmi alle 15,30

Academy Porcari – Ponte a Moriano alle 15,30

Torrelaghese – Calci alle 15,30

Seconda Categoria

Polisportiva Attuoni Avenza – Lido di Camaiore alle 15,30

Viareggio Calcio – Fortis Camaiore alle 17,30

Pontecosi Lagosi – New Team alle 15.30

Gallicano – Corsagna alle 15,30

Atletico Lucca – Borgo a Mozzano alle 15

San Filippo – Academy Tau alle 15,30