Porcari, Tocchini: “Partiamo per stare tra le prime 5”

“Partiamo per stare tra le prime 5 posizioni”.

Non usa giri di parole il direttore generale del Porcari Emiliano Tocchini.

“Dobbiamo ringraziare i due direttori sportivi Michele Paoli e Simone Fanucchi per il lavoro che hanno svolto per allestire la squadra. Prima di vederla giocare pensavo che fosse una squadra forte, ora lo penso maggiormente”.

Con 10 volti nuovi avete cambiato quasi metà rosa.

“Sono scelte concordate tra i due direttori e il nostro allenatore Giacomo Galassi. Sono tutti ragazzi che aveva chiesto lui. La nostra triade è legata da amicizia e questo fortifica il rapporto”.

In un mercato condizionato dal Covid siete andati controtendenza.

“No ci siamo comportati come gli altri. Anche noi abbiamo abbassato i costi ci sono ragazzi che non percepiscono alcun rimborso e i nuovi che sono arrivati hanno dovuto, vista la situazione del momento, ridurre le richieste”.

Le aspettative dell’estate che riscontri hanno dato nelle prime verifiche, oggi rinominate allenamenti congiunti.

“Le sensazioni sono buone, vista dalla tribuna la nostra è una squadra che ha un gioco, la forza è l’unione del gruppo. Rispetto alla passata stagione la qualità del gioco è migliorata e ci si diverte di più. Tutti i ragazzi sono stati impiegati e tutti hanno dato risposte positive”.

Se dovesse esprime un giudizio sul girone di Prima Categoria.

“Vedendolo così è più facile. Meridien Larciano, Intercomunale Monsummano, Marginone sono stati inseriti in altri gironi e queste sono super corrazzate. Mi hanno parlato bene del Vagli, il Forte dei Marmi era una squadra forte anche lo scorso anno”.

Domani il primo assaggio di stagione con la Coppa in casa con il Ponte a Moriano.

“Giocheremo a Marginone. A fine mese sul nostro campo a Porcari inizieranno i lavori per l’allestimento del campo in sintetico. Gli interventi dovrebbero concludersi a metà novembre”.

Logisticamente come vi siete organizzati?

“Fino a quando non iniziano i lavori ci alleniamo sul nostro campo, poi ci sposteremo a San Vito e disputeremo a Montecarlo le gare casalinghe”.

La vostra squadra nel corso dello stesso campionato passa da giocherà dall’erba naturale a quella artificiale.

“Il nostro allenatore Galassi l’ha definita un annata particolare”.

Ma con una squadra che nutre velleità di promozione era questo il momento di intervenire?

“Sono tre anni che aspettiamo l’inizio dei lavori, il nostro presidente Silla non vede l’ora che abbiano inizio. Vedremo l’evolversi della situazione mese per mese. Prima o poi questa situazione andava messa in preventivo. Abbiamo tutto il settore giovanile da portare avanti. I bambini del settore giovanile si stanno allenando a Porcari in palude, i più piccolini a località Grossi. Capite che è una situazione di disagio”.

Come arrivate alla prima ufficiale?

“Vedremo la reazione della squadra dopo il Covid. Arriveremo con qualche problema di formazione, siamo rimaneggiati, non siamo pronti ma vorremo passare il turno, vorremo che la prossima gara con la Folgor San Pietro a Vico la giocasse il Ponte a Moriano”.

Riesce a trasmettere la sua carica alla squadra?

“Io sono sempre fiducioso. Sono cinque anni che sono qui e sono entrato quando eravamo in Terza Categoria. Questo modo di vedere le cose mi deriva anche dal comportamento dei ragazzi. Si allenano tre volte alla settimana qualcuno è venuto gratis, mettono il massimo impegno e danno il cuore”.

Rosa Porcari 20/21

Portieri : S. Menichetti dall’ Acquacalda San Pietro a Vico, L. Pirito, Andrea Donati dal Pontebuggianese

Difensori : E. Mini, G. Campigli, F. Buono, S. Lombardi, M. Repetto, L. Bagnatori, S. Lenci, I. Degl’innocenti dal Villa basilica, G. Selmi dall’Atletico Lucca

Centrocampisti : A. Della Maggiora, E. Zuncheddu, F. Picchi, L. Petretti, G. Paoli dal Marginone, L. Menchini dal Marginone, M. Marchetti dall’Acquacalda San Pietro a Vico.

Attaccanti : L. Pirito, F. Lionetti, L. Buonamici dal San Romano, G. Del Carlo Gabriele dall’ Acquacalda San Pietro a Vico, A. Kurumi dall’ Acquacalda San Pietro a Vico

Staff tecnico

Allenatore: Giacomo Galassi

Vice allenatore: Gianluca Barsi

Preparatore atletico: Niccolò de Santis

Preparatore portieri: Luca Pirito e Alessio Gigli

Massaggiatore Andrea Alfani

Organigramma societario

Presidente: Stefano Silla

Vice presidente: Mimmo Scollo Abeti

Direttore generale: Lionello Berclei e Emiliano Tocchini

Dirigente responsabile prima squadra: Nicola Baroncelli

Dirigente e segretario organizzativo: Adriano Magnaterra

Responsabile impianto sportivo : Mariano Paolinelli

Direttori sportivi: Michele Paoli e Simone Fanucchi.