Baseball, vittoria dei Drakes Capannori sulle Nuove Pantere

Buona prova quella dei ragazzi della Drakes Capannori sport che sul campo dell’acquedotto si sono imposti nel campionato di serie C sui cugini delle Nuove Pantere dopo una avvincente partita chiusa dall’arbitro all’ottavo inning per oscurità.

Con il punteggio di 15 a 12 i Drakes riescono a portare a casa vittoria e momentaneo secondo poso in classifica nel girone M del campionato nazionale di serie C.

Eppure i ragazzi del manager modestino non erano partiti con il piede giusto, anche se sul monte il domenicano Lellis collezionava 6 strikeout le incertezze della difesa portavano avanti le Pantere che alla chiusura del secondo inning erano avanti di 4 punti lasciando a 0 i dragoni grazie anche ad una ottima prova del pitcher lucchese Agostini ed a una fase aggressiva di tutta la squadra delle pantere.

Il manager dei Drakes ha poi cambiato le carte sul diamante, inserendo il giovane Guendouz Said interbase e portando il domenicano Ramirez sull’esterno. La squadra trova equilibrio e risponde colpo su colpo agli avversari rosicchiando 5 punti mentre in attacco le Nuove Pantere collezionano 3 inning a 0 punti, fine del 6 inning lucchesi ancora in vantaggio sui capannoresi ma di un solo punto 6 a 5. Scende dal monte il lanciatore delle pantere sostituito da Bertolucci mentre per i dragoni Riccomini aveva già rilevato Lellis sul monte dall’inning precedente.

Il neo quarantenne lanciatore capannorese con calma ed esperienza sfoggiava tutto il repertorio dando sicurezza alla difesa ( a fine gara saranno 5 gli strikout) e nella fase di attacco 2 valide di Vargas, Acciai e Lellis portavano la carica e il sorpasso per i neroverdi che collezionavano ben 4 punti contro uno delle biancorossi,

8 inning rocambolesco dove le pantere subivano 6 punti e la partita sembrava incanalarsi verso la manifesta, si accendevano gli animi in campo in una partita fino a quel minuto corretta il nervosismo si impossessa dei giocatori delle pantere che generava una forte reazione positiva in campo e grazie anche ad un momentaneo e fisiologico calo sul monte di lancio e al riaffiorare di incertezze difensive per i draghi le pantere mettevano a segno 5 punti.

L’arbitro alle 19,45 interrompeva il 9 inning per oscurità con 2 punti già collezionati dai Drakes ma che non entreranno nel compendio del risultato finale e per regolamento si chiudeva la partita all’ottavo come già scritto con capannoresi fare festa per 15 a 12 con una partita che fa onore a tutte e due le squadre. I drakes riscattano così la partita persa all’andata e possono affrontare con serenità domenica sempre all’Apuzzo l’ultima partita di campionato contro la capolista Massa.