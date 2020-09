Iscrizioni aperte per il corso Aci di prima licenza per conduttori di rally

Iscrizioni aperte per il corso di prima licenza per conduttori di rally, organizzato da Aci Lucca. L’appuntamento è giovedì (24 settembre) alle 21, nella sede di Aci di Castelnuovo Garfagnana (via Leopoldo Nobili 1).

Il corso, tenuto dal fiduciario sportivo Aci Lucca, Massimiliano Bosi, e realizzato grazie alla collaborazione del responsabile dell’ufficio di Castelnuovo, Simone Aquilini, sarà organizzato in modo da rispettare tutte le disposizioni necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti che, in ogni caso, sono invitati a indossare le mascherine e a mantenere le giuste distanze.

La partecipazione al corso è gratuita.

Per le iscrizioni ed eventuali ulteriori informazioni: soci@lucca.aci.it; www.lucca.aci.it; Pagina Facebook: Aci Lucca.