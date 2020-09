Lucchese, per il centrocampo arriva Samuele Signori

Alla Lucchese arriva il centrocampista Samuele Signori. La società rossonera ha infatti acquisito, in prestito dall’Atalanta, il diritto alle prestazioni sportive del giovane centrocampista classe 2001.

Giocatore polivalente e fisicamente prestante, Signori può occupare indifferentemente tutti i ruoli del centrocampo e unisce alla fase di interdizione quella di appoggio in fase offensiva. Sarà a disposizione di mister Monaco già dall’allenamento di domani, martedì (22 settembre) in vista dell’esordio in campionato con la Pergolettese.