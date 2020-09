Al Real Forte Querceta il trequartista Alessandro Seriani

Il Real Forte Querceta annuncia Alessandro Seriani, trequartista classe 2001 pronto a rinvigorire la linea giovani a disposizione di mister Amoroso.

Scuola Empoli ma reduce dalla parentesi nella Primavera del Pisa, Seriani arriva a Forte dei Marmi per debuttare nel calcio dilettantistico, intanto solo assaggiato nel corso del precampionato.

“L’impatto con l’ambiente è stato positivo e con i grandi mi son trovato subito molto bene, anche se non mi aspettavo di poterlo dire così in fretta – ammette il giovane centrocampista – Nonostante conoscessi solo qualche ragazzo della mia età, mi sono trovato bene con tutti finora e spero di fare il meglio possibile alla mia prima esperienza in serie D”.