Real Forte Querceta, preso il terzino Bani

Ancora un movimento in entrata per il Real Forte Querceta, che a pochi giorni dal via ufficiale accoglie Alessio Bani, terzino scuola Livorno chiamato a posizionarsi sulla fascia destra della formazione di Amoroso.

Nato nel 2001, Bani è cresciuto nelle giovanili livornesi prima di approdare alla Pro Livorno Sorgenti in Eccellenza, per poi tornare lo scorso anno in maglia amaranto nel campionato Primavera e, nel finale di stagione, esordire all’ultima giornata in Serie B.

“Non essendo alla prima esperienza in assoluto tra i grandi e conoscendo già i meccanismi del 3-5-2, mi sto trovo molto bene qui, anche con il mister – spiega Bani -. La speranza è quella di costruire una bella stagione e posizionarsi più in altro possibile in classifica. Sono pronto a dare il massimo per questo”.

Infine la curiosità sulle caratteristiche tecniche: “Lavoro per migliorare la fase difensiva, affinando i movimenti richiesti dal mister, ma tra i punti di forza menziono il colpo di testa, anche se so che spesso sarò io a dover fornire cross; ma ci sono abituato, già nella scorsa stagione ho collezionato qualche assist. Ambizioni personali? I numeri non sono il mio forte, ma spero di togliermi tante soddisfazioni al Real Forte Querceta”.