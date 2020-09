Coppa Toscana Seconda Categoria, ok Atletico Lucca e Barga

Seconda Categoria, in scena le seconde gare dei triangolari di Coppa. Tre punti per il Barga contro il Pontecosi, l’Atletico Lucca vince in trasferta con il San Macario Oltreserchio. Scoppiettante successo esterno in rimonta per il Massarosa sul Fortis Camaiore, finisce pari il derby fra Corsagna e Fornoli.

Fortis Camaiore – Massarosa 2-3

FORTIS CAMAIORE: Battelli, Dalle Luche, Licusato (11’st Costagli), Giannecchini, Dini, Lari, Paoli, Farnocchia, Bicicchi, Luisoptti, Mallegni (35’st Giordani). A disp.: Pardini, Vanni, Maguina. All.: Federigi

MASSAROSA: Lunardini, Franceschi, Matteucci (38’st Benedetti), D’Agliano, Antoni, Verdigi C. (20’st Misuri), Ragghianti, Conforti F. (6’st Matrone), Cotza (42’st Agostini), Galli, Vitelli. A disp.: Perugi, Manfredi, Panconi, Del Dianda, Scardina. All.: Gori

ARBITRO: Belle di Livorno

RETI: 33’pt Dini, 18’st rig. Luisotti, 20’st Matrone, 24’st Ragghianti, 45’st Misuri

NOTE: Ammoniti Giannecchini, Farnocchia, Mallegni, Giordani, Vitelli

Barga – Pontecosi Lagosi 2-0

BARGA: Ferrari, Ghafouri, Gavazzi (10’pt Giusti), Mutigli, Chiocchetti, Simoncini (35’st Moscardini), Silvestrini, Reti, Harch, Marchi (21’st Larhchim), Rigali (39’st Iacomini). A disp.: Togneri, Bertoncini, Shehu.

PONTECOSI LAGOSI: Martini Adami M., Gennaro (13’st Venanzi), Massei, Pieroni, Angelini (4’st Biggeri), Bravi, Piagentini, Marigliani, Morotti, Martini Adami R., Angelini. A disp.: Cavilli, Mugnaini.

ARBITRO: Chiari di Carrara

RETI: 22’pt aut. Gennaro (tiro di Silvestrini), 19’st Harch

NOTE: Ammoniti Harch, Simoncini, Gennaro, Massei

Corsagna – A.Fornoli 1-1

CORSAGNA: Cheli, Bertoncini (5’st Serafini), Lotti, Alberigi, Signorini, Spicciani (35’st Bertolacci), Martino, Castelli (22’st Barsanti), Papera (40’st Eramnazy), Mazzei, Matteucci (15’st Vitrani). A disp.: Pellegrini, Lucchesi A., Lucchesi M., Dinucci. All.: Vertemati

FORNOLI: Papi, Mangiantini, Ledda (40’st Giani), Michetti (30’st Pacini), Marchetti, Pellegrini, Zhyrukha (1’st Alberigi), Olivieri, Sabatini, Favelli (20’st Doroni), Petri (25’st Franceschi). A disp.: Scibetta, Dinelli, Bugelli, Ferrari. All.: Poli

ARBITRO: De Veroli di Pontedera

RETI: 7’pt Zhyrukha, 38’pt Mazzei

San Macario Oltreserchio – Atletico Lucca 0-1

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia, Perna (Masini), Dinelli; Venturi, Pieruccini F., Pieruccini N., Bertilacchi (Morbini), Chelini (Morotti), Romanini, Marlia (Mazzuola), Puccinelli. A disp.: Ferrarini, Bianchini, Cappelli, Della Bidia S., Massei. All.: Sambito

ATLETICO LUCCA: Tognetti, Davini, Lena (Pagnini), Casini (Biagini), Amodio (Sebastiani), Cuioco, Gatto, Barbaro, Segnalini, Galli, Francalanci (Betti). A disp.: Gragnani. All.: Matteucci

ARBITRO: Guidotti di Pisa

RETI: 12’st rig. Galli

NOTE: Ammoniti Davini; Gatto, Sebastiani, Chelini