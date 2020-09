Gp Parco Alpi Apuane, ancora ottimi risultati nel weekend

Fine settimana ricco di appuntamenti e prestazioni di rilievo per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con pista e strada a farla da padrone.

A Vittorio Veneto l’appuntamento più importante della giornata, ovvero i campionati italiani su pista sui 10mila metri, dove Alessio Terrasi (14esimo assoluto) si è migliorato scendendo all’ottimo crono di 30’10” (tempo che gli permette il minimo per la partecipazione ai campionati italiani su pista sui 5000 metri a Modena), in volata con l’aviere Francesco Bona (storico rivale contro il quale si laureò a Ravenna 2018 campione italiano sulla maratona) e sfortunata prova nello stesso evento per Vincenzo Agnello, fermato da un problema fisico ma sicuramente pronto a un riscatto per confermare il proprio grandissimo valore.

A Milano, al Meeting Athletic Elite, sulla distanza dei 3000 metri su pista, ottima vittoria per Omar Bouamer (tempo 8’20”43), argento assoluto per lo junior Francesco Guerra (8’25”02) e sesto posto assoluto per Carlo Pogliani, al personale con il tempo di 8’29”31.

A Campi Bisenzio, ai campionati toscani master su pista, nella gara open dei 1500 metri, ottima prova per Gioele Alari (quinto assoluto con il tempo di 4’06”96) e buona prove per Dario Anaclerio, Giuseppe Tomaselli e Andrea Innocenti; nello stesso contesto, ma nella gara degli 800 metri, titolo di categoria per Giuseppe Tomaselli e ottimo quinto posto per Giampaolo Filauro.

A Chiusi, al Giro del Lago di Chiusi, ottimo quinto posto assoluto per Emanuele Fadda e vittoria di categoria per Roberto Ria.