Mm Motorsport al Rallye Sanremo con Davide Nicelli

È pronta ad rituffarsi nella mischia tricolore, Mm Motorsport. Il team lucchese, assecondato da un settembre dalle linee vincenti, sarà chiamato – nel fine settimana – sull’asfalto del Rallye Sanremo, appuntamento valido per il Campionato italiano rally. Sul sedile della Peugeot 208 R2B messa a disposizione dal team con pneumatici Pirelli, siederà Davide Nicelli, tornato ad indossare la tuta della squadra toscana dopo il Rally Il Ciocco di agosto.

Il giovane driver pavese, che avrà ancora al suo fianco Alessandro Mattioda nel ruolo di copilota, è atteso protagonista nel confronto riservato alle vetture a due ruote motrici, cornice che vede tra i suoi esponenti i migliori interpreti del “vivaio” rallistico nazionale e che trova in terza posizione proprio il portacolori della scuderia Maranello Corse. Per Davide Nicelli, il confronto ligure sarà occasione per conquistare punti importanti in quello che è il rush finale, affrontato con la consapevolezza di poter ambire ad una posizione di rilievo.

Passo Teglia, Langai e Vignai: queste le tre prove speciali da ripetere per tre volte fino ad un totale di centodue chilometri cronometrati. La partenza è in programma alle 7,10 di sabato dal lungomare di Sanremo, location che vedrà i protagonisti fare ritorno – per l’arrivo – alle 20,12 della medesima giornata.