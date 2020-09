Si amplia la rosa dei giocatori a disposizione di mister Monaco. Oggi è stato presentato Marco De Vito, una vecchia conoscenza della Lucchese visto che ha già giocato per i colori della nostra città due anni fa e ha collezionato ben 23 presenze in una sola stagione. Un grande ritorno il suo, che porta esperienza all’interno di una rosa giovane ma competitiva sul campo.

Ne è entusiasta il presidente della Lucchese, Bruno Russo: “Per rendere la nostra squadra competitiva, abbiamo individuato giocatori che possono dare una mano ai nostri giovani a crescere, Marco De Vito è una vecchia conoscenza della Lucchese è stato con noi due anni fa ed è pronto a darci una mano oggi”.

Grande entusiasmo anche da parte del giocatore, un difensore centrale di carattere, classe ’91, che lo scorso anno si è messo in mostra con il Rimini militando nel campionato di serie C.

“Non mi sono mai distaccato da questa piazza – dice Marco De Vito – ho sempre seguito l’andamento della Lucchese anche in questi ultimi anni come tifoso. Oggi mi metto a loro completa disposizione”.

Si tratta di un grande rinforzo per mister Monaco, che potrà impiegarlo fin dalla prossima domenica: “Mi sono praticamente allenato quotidianamente e sono pronto ad entrare se il mister me lo chiederà. Ho avuto modo di giocare con alcuni dei compagni di squadra della Lucchese, per esempio con Lionetti abbiamo giocato insieme lo scorso anno a Rimini”.