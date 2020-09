Sasha Ferri new entry del Real Forte Querceta

Il nuovo ingresso in casa Real Forte Querceta porta il nome di Sasha Ferri, esterno classe 2001 chiamato a dar manforte alla fascia destra della formazione bianconerazzurra.

Cresciuto nelle giovanili dello Spezia, Ferri arriva a Forte dei Marmi per debuttare in Serie D al termine dell’esperienza in Berretti alla Carrarese.

“Ho scelto il Real Forte Querceta perché mi sono ambientato fin dal primo giorno, grazie al bel gruppo di ragazzi più grandi e della mia stessa età, che mi ha accolto benissimo. La decisione è stata facile – spiega Ferri -. Spero di migliorare e di aiutare la squadra. Insieme credo che potremo fare bene”.