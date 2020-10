Tutto pronto allo stadio delle Terme di Bagni di Lucca, dove domani (4 ottobre) il Ghiviborgo ospiterà il Real Forte Querceta con una novità: la presenza del pubblico tra le tribune.

“In base all’ordinanza della Regione Toscana firmata dal presidente Enrico Rossi – commenta il Ghiviborgo -,che vogliamo ringraziare sentitamente per la sensibilità dimostrata nei confronti del calcio dilettantistico, in due giorni i nostri volontari hanno predisposto a tutti gli adempimenti previsti per permettere di aprire lo stadio delle Terme di Bagni di Lucca. Non è stato facile ma garantire la sicurezza degli spettatori e degli sportivi, che vorranno assistere alla prima gara casalinga del campionato di Serie D contro il Real Forte Querceta un vero derby, per noi era fondamentale”.

“Lavorando sotto l’acqua e anche di notte i nostri grandi dirigenti e volontari: Emilio Voltpi, Pierangelo Pellegrini, Paolo Tintori, Silvano Salotti, Brunello Nelli,Walter Morganti, Vanni Pietro ,Marco Berlincacci, Motroni Sergio, Faini Pierluigi, Beoni Massimo, Silvano Salotti, Francesco Bellari hanno fatto un miracolo e la società nelle persone del presidente e vice presidente Alessandro Remaschi e Giovanni Malloggi vogliono ringraziare pubblicamente per il grande sforzo e sacrificio fatto. Per questo invitiamo gli sportivi a venire ad assistere alla gara in un ambiente all’aperto e sicuro“.

I lavori seguiti e la predisposizione organizzativa programmata per l’evento

Sono stati segnati tutti i posti a sedere; sono state rispettate tutte le distanze previste nell’ordinanza; sono stati numerati i posti che potranno essere usufruiti dagli spettatori; è stata fata una pulizia accurata di tutta la tribuna dello stadio; si è proceduto alla numerazione nominativa di tutti i biglietti che verranno distribuiti in prevendita; sono stati acquistati gel igienizzanti da mettere all’ingresso stadio ed all’ingresso spogliatoi.

Sono stati predisposti cartelli con gli obblighi per gli spettatori, accompagnatori e sponsor da mettere all’ingresso e sulle tribune (obbligo mascherina durante la partita – distanza di un metro -temperatura all’ingresso e nome cognome e cellulare). Saranno distribuite eventuali mascherine per chi non la ha. Saranno predisposti tre/quattro persone dello staff all’ingresso e nel parcheggio per far rispettare le distanze ed evitare assembramenti; saranno predisposti in tribuna due/tre persone dello staff sulle tribune per far rispettare le regole previste nell’ordinanza.

Per concludere, sono stati sanificati gli spogliatoi le panchine e tutti gli spazzi dove si possono concentrare i giocatori.