Giovanni Di Lorenzo fuori dai convocati della nazionale

Giovanni Di Lorenzo fuori dalla lista dei convocati di Roberto Mancini per i match della nazionale con Moldova, Polonia e Paesi Bassi. Non è una scelta tecnica: il terzino di Ghivizzano, così come gli altri giocatori del Napoli, non è stato inserito nella lista degli azzurri a causa dei casi di coronavirus che stanno colpendo anche la squadra partenopea.

Una situazione delicata per tutta la Serie A: dopo la partita contro il Genoa (società con, ad oggi, 19 positivi ndr), anche il Napoli ha registrato due positivi, Zielinski e un membro dello staff. In attesa di capire gli sviluppi, Di Lorenzo e compagni non sono stati convocati in azzurro.

Ottobre sarà un mese intenso per l’Italia di Mancini, che per la prima volta affronta tre gare in 8 giorni per un vero e proprio ‘ottobre azzurro’. Si comincia con l’amichevole con la Moldova in programma mercoledì (7 ottobre) allo stadio Artemio Franchi di Firenze, poi l’Italia proseguirà il suo percorso nella Uefa Nations League con altri due match: domenica (11 ottobre) sarà di scena alla Energa Arena di Danzica contro la Polonia e mercoledì (14 ottobre) allo stadio di Bergamo ospiterà i Paesi Bassi (i tre incontri saranno trasmessi in diretta alle 20,45 su Rai 1).