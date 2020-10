Il lucchese Daniele Rugani passa in prestito al Rennes

Il difensore lucchese Daniele Rugani passa in prestito oneroso dalla Juventus al Rennes. Rugani si trova già in Francia dove oggi si sottoporrà alle visite mediche e dove diventerà un nuovo giocatore dei rossoneri bretoni.

Svuotato l’armadietto alla Continassa, il ventiseienne lucchese si è imbarcato su un volo privato diretto in Bretagna. La Juventus lo ha ceduto in prestito per 1,5 milioni d’euro fino al termine del campionato, risparmiando altri 3,5 milioni d’euro d’ingaggio. Rugani ha preferito Rennes, dove giocherà in Champions League, alle sirene di Newcastle e Valencia.