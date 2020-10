Calcio, positivo un tesserato del Gallicano: salta la partita con Fornoli

Un tesserato del Gallicano trovato positivo al coronavirus. Salta così l’incontro di calcio con il Fornoli che era in programma oggi (4 ottobre).

A seguito dell’esito del tampone è stato deciso di rinviare la partita a mercoledì prossimo (7 ottobre). E’ stata rinviata anche la partita di Coppa Toscana New Team – Barga. In questo caso la decisione del rinvio è arrivata su richiesta di entrambe le società sportive che non se la sono sentita, visto il momento, di scendere in campo.