Softball, le Nuove Pantere portano a casa due vittorie al memorial Paola Suriano Belli

Ieri (4 ottobre) le ragazze della under 18 softball sono state invitate al terzo memorial Paola Suriano Belli a Sesto Fiorentino insieme a Fiorentina e White tigers. Le giovani, guidate da Pepe Cardet e Alessia Ambrogi, con l’aiuto di Amaury Suarez tecnico del baseball, sono riuscite a portare a casa due vittorie.

Lo scopo della giornata, tuttavia, non era la vittoria quanto il mettere in risalto la crescita delle ragazze, quasi tutte alle prime armi. Un fine raggiunto dato che la prestazione delle nuove pantere è stata buona sia in attacco che in difesa, a dimostrazione della crescita avvenuta in questi mesi.