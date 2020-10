Tau, un ritorno in campo in grande stile. Il mister: “Col Camaiore un bel test”

È soddisfatto mister Pietro Cristiani all’indomani della vittoria amaranto contro il Camaiore che ha garantito al Tau il passaggio agli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza.

“Abbiamo giocato bene sia noi che loro – commenta il mister –, tant’è che le occasioni gol sono state poche ed entrambe le squadre sono state brave ad intercettarle e capitalizzarle. Il Camaiore è una squadra forte: ci hanno messo in difficoltà nella prima mezz’ora di gioco e sono riusciti ad entrare subito nello spirito della partita, impostando il ritmo a loro favore. Poi, come è successo anche all’andata, ci siamo scrollati di dosso la timidezza e nel secondo tempo abbiamo indubbiamente fatto meglio noi. È stata una bella partita, vera, tirata, giocata fino in fondo, con due squadre sostanzialmente equilibrate che concedono poco agli avversari. Voglio fare i complimenti al Camaiore, al mister e alla squadra: quello di domenica è stato davvero un bel test per tutti”.

Un ritorno in campo in grande stile, dunque, per la prima squadra amaranto. “La nostra è una squadra di professionisti. A livello atletico ho trovato ragazzi preparati, che hanno continuato ad allenarsi e a lavorare con impegno e costanza. Nei primissimi debutti della stagione è mancata un po’ la concentrazione, la fame di gol che serve in un campionato complesso come questo, ma progressivamente sto assistendo a un cambio di atteggiamento. Stanno tutti riconquistando la grinta che serve per vincere, i ‘vecchi’ stanno riprendendo il loro posto in campo e i nuovi acquisti stanno capendo cosa voglio da loro. Domenica ci aspetta la trasferta contro il Cuoiopelli, per un avvio campionato tutt’altro che facile: dopo di loro, infatti, incontreremo la Massese e di nuovo il Camaiore. Servono concentrazione ed energia: bisogna partire col piede giusto”.