Thomas Paperini e Motorsport campioni nella coppa rally

Un risultato esaltante, frutto di una comunione d’intenti che ha fatto leva sull’entusiasmo: Mm Motorsport e Thomas Paperini si sono laureati campioni nella Coppa Rally di Zona VI, contesto promosso da Aci Sport che ha reso la Skoda Fabia R5 “gommata” Pirelli messa a disposizione del ventiquattrenne pilota pistoiese assoluta protagonista della serie regionale.

Un percorso, quello intrapreso dalla struttura di Porcari nella stagione corrente, caratterizzato dagli ottimi risultati conquistati da Thomas Paperini e dal copilota Simone Fruini negli appuntamenti in calendario, archiviati con la vittoria assoluta al recente Rally Città di Pistoia. Per i portacolori della scuderia Maranello Corse, la vittoria della Coppa Rally di Zona VI si è concretizzata con una gara d’anticipo, grazie ad una condotta globale che ha garantito all’equipaggio di MM Motorsport anche il primato nel Trofeo Pirelli Accademia di Zona VI e nel confronto riservato agli “Under 25”.

Nelle vesti di campioni “di Zona”, Thomas Paperini e Simone Fruini si presenteranno sull’asfalto del Rally di Como – finale della serie in programma nei giorni 6-7 novembre – con l’intento di onorare l’impegno al cospetto dei migliori interpreti del panorama nazionale.

“Grazie a questi risultati, siamo riusciti a conquistare il pass per la finale nazionale di Como – il commento, entusiasta, di Thomas Paperini – dove ci presenteremo come vincitori di zona, una carica in più per fare bene. Per tutto questo, tengo a ringraziare i nostri partner, fondamentali nella programmazione stagionale, il nostro team MM Motorsport, che ringrazio infinitamente per avermi permesso di crescere in breve tempo grazie alla loro professionalità e la scuderia Maranello Corse. Un successo che tengo a condividere anche con la famiglia e gli amici, per esserci stati vicini in questa ambiziosa esperienza”.

Per Thomas Paperini, la stagione sportiva 2020 è coincisa con il debutto al volante della Skoda Fabia R5, vettura che ha assecondato a pieno le esigenze del giovane driver e confermato le ambizioni espresse dal team fin dall’ufficializzazione del rapporto di collaborazione tra le parti.

“La vittoria della Coppa Rally di zona VI da parte di Thomas rappresenta per tutto il nostro team il giusto riconoscimento ad un lavoro di squadra – il commento di Manuela Martinelli, team manager di Mm Motorsport – tecnici ed equipaggio hanno affrontato un percorso stimolante, riscontrando ottime sensazioni fin dalla gara d’esordio sulla vettura, al Rally Coppa Città di Lucca. L’obiettivo era quello di accompagnare Thomas nella sua fase di crescita, nel suo primo anno al volante di una macchina professionale come la Skoda Fabia R5. Ci siamo riusciti, garantendogli la possibilità di poter vivere un’esperienza unica, da affrontare senza timori reverenziali verso gli altri esponenti del circus nazionale”.