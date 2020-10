Virtus Lucca, due medaglie d’oro per Nicky Russo

Altri due ori, un’altra prestazione di grandissimo rilievo. Non stupisce quasi più Nicky Russo, l’atleta paralimpico della Virtus Lucca che lo scorso weekend ha difeso i colori biancocelesti nei campionati italiani paralimpici assoluti di società. L’Hulk potentino ha gareggiato nel lancio del peso e, per la prima volta, anche nel disco, conquistando due medaglie d’oro. Nel peso Nicky ha confermato il percorso di crescita scagliando l’attrezzo a 11 metri e 90 centimetri, migliorando di un centimetro il record italiano detenuto dallo scorso luglio nella categoria F37. Nel disco, dopo pochi allenamenti, l’atleta Virtus è riuscito a conquistare un buon 26,51. Un buon punto di partenza, insomma, in una specialità nella quale Nicky non si era mai cimentato fino a poche settimane fa.

Ma il weekend appena trascorso ha regalato altre soddisfazioni ai colori virtussini. A Marina di Carrara, Walter Fauci ha conquistato il titolo regionale assoluto nei 5.000 metri, mentre Tommaso Giannini nei 1.500 metri e Paolo Marsili nei 2.000 siepi hanno conquistato il pass per gli italiani endurance in programma a Modena il 17 e 18 ottobre. Campionati tricolori dove saranno al via anche Simone Torturo nei 1.500 e Vito Di Bari nella marcia.