Eccellenza, il Tau Calcio indenne con la Cuoiopelli

Giornata senza squilli per le formazioni lucchesi di Eccellenza. Il Tau Calcio non va oltre lo 0-0 a Santa Croce sull’Arno con la Cuoiopelli, il River Pieve, alla prima in categoria in campionato, viene travolto in casa dal Cascina. Ancora un rinvio per il Castelnuovo che doveva giocare sul campo del Camaiore.

Cuoiopelli – Tau Calcio 0-0

CUOIOPELLI: Lampignano, Benassi, Isola, Falivena, Ghelardoni, Bagnoli, Diomandè, Carli (3’st Passerotti), Petracci (19’st Buscè), Pirone (48’st Ianniello), Zocco (21’st Dal Poggetto, 44’st Fambrini). A disp.: Poli, Marzi, Matteoni, Magnani. All.: Marselli.

TAU CALCIO: Citti, Ricci, Nieri, Musacci (35’st Antoni), Fedi, Mancini, Fazzini (7’st Mengali), Niccolai, Benedetti, Chianese, Rossi (28’st Magini L.). A disp.: Donati, Fanani, Maccagnola, Paoletti, Ghilarducci, Magini G.. All.: Cristiani

ARBITRO: Re De Paolini di Legnano (Barretta di Pistoia e Bettazzi di Prato)

NOTE. Ammoniti: Mancini, Fazzini, Pirone, Passerotti, Zocco, Buscé, Diomandé, Ghelardini. Espulsi Nieri (Tau) e Benassi (Cuoiopelli) per doppia ammonizione.

Esordio di campionato con pareggio per il Tau Calcio che in casa della Cuoiopelli non riesce a portare a casa il risultato pieno, fermandosi sullo zero a zero. La formazione di mister Cristiani appare più presente in partita: i ragazzi amaranto costruiscono diverse occasioni-gol, senza però riuscire a finalizzare. Da segnalare, al 39’, la traversa di Benedetti su tiro dal limite. Un esordio che è comunque servito al mister per testare i giocatori e impostare il gioco, con il pensiero già rivolto alla prossima partita, in casa, contro la Massese.

River Pieve – Cascina 0-3

RIVER PIEVE: Tonarelli, Pioli, Tamagnini, Byaze, Riccomini, Petretti (Giuliani), Satti, Cecchini, Ceceri, Giusti (Fontana), Rocchiccioli. A disp.: Discini, Burgalassi, Ferri, Michelini, Morelli. All.: Micchi

CASCINA: Gambini, Borgia, Giari, Naldini, Puleo, Fatticcioni, Materazzi (Olivotto), Gargini (Pini), Falchini (Castellacci), De Pasquale (Folegnani), Chiaramonti. A disp.: Bianchi, Pulizia, Barsotti, Anichini, Micheletti,

ARBITRO: Niccolai di Pistoia (Perlamagna di Carrara e Prela di Pistoia)

RETI: 45’pt e 41’st Falchini, 35’st Chiaramonti

NOTE: Ammoniti Naldini, Puleo, Ceceri, Giusti

Cade sotto i colpi di uno scatenato Falchini e di un Cascina che la vuole fare da protagonista il River Pieve, all’esordio in campionato e in categoria. I millionarios di Pieve Fosciana, però, non si erano approcciati alla gara con timore, forti del successo all’esordio assoluto iun Coppa con il Castelnuovo.

Il primo tempo è a favore dei padroni di casa, pur sotto la pioggia. Ci prova subito Cecchini ma manda a lato, risponde sull’altro fronte Chiaramonti ma il pallonetto finisce fuori. Il gol del vantaggio arriva su calcio di rigore, per un fallo di mano di Riccomini su un intervento in scivolata sul Falchini. Lo stesso Falchini va sul dischetto e realizza proprio all’ultimo giro di orologio del primo tempo.

Nella ripresa il River vuole recuperare e parte a testa bassa: Gambini salva su Giusti imbeccato da Satti al 10’ della ripresa poi ci prova Rocchiccioli da fuori, ma senza fortuna. Dopo le proteste per un rigore (che probabilmente c’era) negato a Morelli esce fuori l’esperienza del Cascina. Chiaramonti e ancora Falchini di testa rendono il bottino più rotondo.