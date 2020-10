Seconda Categoria, tutto sulle prime sfide di campionato

Seconda Categoria, le partite della prima giornata di campionato. Ecco come è andata laddove i match si sono disputati. Quattro, infatti, sono le gare rinviate causa Covid-19.

Girone A

Cerreto – Fortis Camaiore 1-1

Fivizzanese – Pol.Attuoni 3-0

Lido di Camaiore – Atletico Podenzana 2-1

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Pardini, Dini, Chiusalupi, Matrone, Biagini, Cima (Simonini), Pacini, Da Prato (Petrucci), Barsotti, Bertuccelli. A disp. Della Pina, Ponsi, D’Ascoli, Chiarini, Lucarini. All.: Orsetti

ATLETICO PODENZANA: Saluzzo, Chiappucci, Chelotti Fed., Gerali (Mosti), Pantera (Coraci), Bonini, Lopez, Viaggi, Manassero (Pieri), Guadagnucci, Pettazzoni (Carnaccioli), a disp. Zannoni, Tincani, Bertipagani, Chelotti Fra. All.: Angeli.

ARBITRO: Merlino di Pontedera

RETI: 7’pt Cima, 39’pt Pardini, 12’st rig. Lopez

Mulazzo – Viareggio Calcio 0-3

MULAZZO: Ferrari, Bernieri R., Belli, Bernieri F., Caldi, Cham, El Attifi, Diouf, Caldi, Rossi, Baldassini. A disp.: Gussoni, Bianchi, Boggi, Castellotti, Giovannoni, Gneri, Luccini, Tamagna. All.: Giovannacci.

VIAREGGIO CALCIO: Carpita, Cinquini G., Gemignani, Mattei, Cinquini D., Mazzone, Mainardi, Marinai, Lo Monaco, Minichini, Pugliese. A diso.: Santioni, Tomei, Ambrogi, Bertoni, B aldassari, Buonaccorsi Turrini. All.: Santini

RETI: 14’st rig. Mazzone, 24’st Pugliese, 30’st Minichino

Ricortola – Filattierese 1-1

Girone C

Academy Tau – Fornoli 0-1

ACADEMY TAU: Battistini, Sutera, Lunardini (10’st Pardini N.), Tambellini, Del Sarto (10’pt Centoni), Giusfredi, Ruggieri, Hyka, Hysa, Bartolini, Pardini M. A disp.: Lavorgna, Ghuroldi, Inguaggiato, Pellicciotti, Vanni, Di Furia, Gioè. All.: Biondi

FORNOLI: Papi, Ferrari, Ledda, Michetti, Marchetti, Mangiantini, Zhyrukha, Olivieri (40’st Pacini), Sabatini, Doroni, Petri. A disp.: 13 Dinu, Alberigi, Giani, Pellegrini, Doroniu, Bugelli, Dinelli. All.: Poli

RETI: 11’st Petri

NOTE: Amoniti Hyka, Centoni, Marchetti, Doroni, Olivieri. Espulso Centoni al 41’st

Atletico Lucca – New Team 2-2

ATLETICO LUCCA: Gragnani, Lena, Romani, Casini (Ferretti), Davini, Amodio, Gatto, Pagnini (Sebastiani), Segnalini, Barbaro (Biagini), Betti (Francalanci). A disp.: Tognewtti, Marchetti, Patassini. All.: Matteucci

NEW TEAM: Valdrighi, Grandini, Ambrosini, De Lucia, Fantoni, Terni, Frigeri (Gulisano), Landicci, Bonini, Rossi (Scaltritti), Morelli (Vanni). A disp.: Magazzini. All.: Landucci

ARBITRO: Tundo di Pisa

RETI: 26’pt Landucci, 27’py Segnalini, 18’st Morelli, 42’st Gatto

NOTE: Ammoniti Amodio, Biagini, Ambrosini, Fantoni, Terni, Landucci, Scaltritti

Barga – San Filippo 2-0

BARGA: Ferrari, Ghafouri, Giusti, Mutigli, Chiocchetti, Simocnini, Marchi F. (Moscarcini), Larchim (Rigali), Hardh, Reti (Iacomini), Silvestrini. A disp.: Togneri, Shehu.

SAN FILIPPO: Indragoli, Particelli (Del Barga), Genovali, Caponcelli, Matteuzzi, Marchetti, Rossano (Lorenzi), Biagi, Salvadori (Nottoli), Niccoli. A disp.: Scatena, Caiazzo, Guidi, Affatigato, Lencioni. All.: Moretti

RETI: 4’pt Marchi F., 24’pt Silvestrini

Pontasserchio – Montecarlo 5-2

PONTASSERCHIO: Franchi L., Umalini, Bongiorni, Masoni, Meucci, Bargagna, Ghelli, Concordia, Giannini, Granford, Pecori. A disp.: Cecchetti, Selmi, Amdiaze, Braccini, Corucci, Franchi A., Ulivieri. All.: Tamagno

MONTECARLO: Tafani, Pucci, Ricci, Biondi, Gentile, Bastiani, Martinelli, Russo, Maltagliati, Ancona, Morra. A disp.: Biondi, Raffaelli, Lorenzini, Salani, Menconi, Annoni, Carrara, Lista. All.: Pacini

RETI: 11’pt e 12’st Pecori, 41’pt rig. Concordia, 9’st Bastiani, 25’st Giannini, 35’st Umalini, 45’st Gentile

San Macario Oltreserchio – Corsagna 2-2