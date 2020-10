Allieve e giovanissimi Elite del Tau, esordio ok

Bell’esordio di campionato per gli Allievi e Giovanissimi Elite del Tau Calcio Altopascio. Dopo mesi di forzato stop, la prima di campionato è buona, anzi ottima. Gli Allievi stravincono contro lo Sporting Cecina per 8 a 0, mentre i Giovanissimi battono per 2 a 1 il Capezzano Pianore.

ALLIEVI ELITE

Tau Calcio – Sporting Cecina: 8 – 0

Tau Calcio: Di Biagio, Lleshi, Di Vita, Barbera, Quilici, Ramku, Errachid, Manfredi, Vitolo, Parrini. A disp.: Ilie, Landi, Giannotti, Lotti, Vitrani, Mauriello, Oliva, Sabatini, Rocco. All.: Gozzi Francesco

Sporting Cecina: Bertoli, Guarguaglini, Ribecai, Ajdini, Moretti, Lika, Pasco, Chini, Lepri, Martinez, Giacomelli. A disp.: Buselli, Riccobono, Tortorici, Demi, Della Santa, La Rosa, Borri, Saba, Megbli. All.: Barile Paolo

Marcatori: Parrini, Manfredi, Vitolo, Vitolo, Quilici, Parrini, Manfredi, Manfredi.

Esordio eccellente per la squadra e per mister Gozzi alla sua prima in campionato con la casacca amaranto. Dopo 13 anni alla Cattolica Virtus, Gozzi non perdona e guida verso una vittoria perfetta gli Allievi del Tau. Prossimo appuntamento contro la Sestese.

GIOVANISSIMI ELITE

Capezzano Pianore – Tau Calcio: 1 – 2

Capezzano Pianore: Losavio, Bertacca, Campera, Bertola, Giorgi, Rami, Mattioli, Bartelloni, Casarosa, Bartalini, Lari F.. A disp.: Lorenzoni, Tarquini, Lari T., Bonuccelli, Puccinelli, Boraschi, Rihad, Steffich, Ganovelli. All.: Del Bianco Daniele

Tau Calcio: Gazzoli, Giuliani, Notarelli, Wolf, Turini, Carlucci, Marchesini, Bellandi, Tommasi, Bartelloni, Marrano. A disp.: Meini, Capocchi, Colonnese, Morandini, Matteoni, Casolare, Vitali, Ferrari. All.: Pucci Gabriel

Marcatori: Tommasi (CP), Bertacca, Marrano.

Buona la prima anche per i Giovanissimi Elite guidati, per il quarto anno consecutivo, da mister Pucci. Una bella ripresa degli amaranto, che dopo la rete di Tommasi, raddoppiano con Bertacca e Marrano. Prossimo appuntamento contro la Lastrigiana.