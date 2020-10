Associazione scacchistica lucchese, l’under 16 conquista il titolo regionale

Ieri (11 ottobre) alla palestra dell’istituto tecnico scientifico Tullio Buzzi di Prato si è svolto il campionato regionale di scacchi a squadre Under 16. Alla manifestazione hanno preso parte 21 squadre composte da 4 giocatori, provenienti da 8 province.

La squadra Under 16 lucchese composta da Flavio Bechelli (capitano), Alessandro Mattia, Stefano Maracci e Federico Topaios, ha conquistato il titolo regionale, ripetendo il successo dello scorso anno, vincendo tutte le gare contro le squadre di Prato, Arezzo, Montecatini, Firenze e Livorno. Da segnalare le prestazioni di Stefano Maracci in terza scacchiera con 6 punti su 6 e di Alessandro Mattia in seconda con 5 1/2.

Con questa vittoria l’Asd Scacchistica Lucchese celebra il dodicesimo titolo regionale Under 16 su diciassette edizioni a cui ha partecipato. La squadra Under 12 si è invece aggiudicata il terzo posto ed era composta da Elisa Bechelli, Giovanni Puccini, Leonardo Puccini e Dario Catalani, capitanata da Gregorio Bechelli.