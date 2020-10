In casa del Basketball Club Lucca si è iniziato ad alzare i giri del motore, tra un paio di settimane, salvo imprevisti, dati dall’attuale situazione epidemiologica prenderà il via il campionato di Serie C Gold.

Gli allenamenti si fanno sempre più serrati ed impegnativi e le “amichevoli” si intensificano: sabato (10 ottobre) al Palatagliate si è presentato il Montale, prossimo avversario in campionato della compagine guidata da coach Tonfoni, un test importante per verificare ed affinare i moduli di gioco sperimentati durante gli allenamenti.

Dopo la prova con il Cecina, Tonfoni cambia ancora quintetto di apertura: si presentano al centro del campo, Simonetti, Di Sacco, Barsanti, Lippi, Spagnolli, palla in aria, 15 secondi di gioco, ed è il più 2, un Barsanti in splendida forma, sigla poco dopo il 5/2, accorciano i pistoiesi, ma è Barsanti che disorienta la difesa del Montale ancora una tripla e poi un’altra, non sono da meno i suoi compagni di squadra che riescono ad approvvigionare di palloni il bomber lucchese, ai 5 minuti, sul tabellone si legge 11/4.

Un Montale disorientato non riesce a serrare le fila e a rispondere agli assalti del Bcl, che alla prima sirena conduce il gioco per 25/12

Il secondo quarto dei ragazzi di Tonfoni non rispetta le aspettative maturate nei dieci minuti di gioco precedenti, anzi, i bianco/rossi sembrano smarriti, la difesa allarga le maglie e gli ospiti ne approfittano rendendo la pariglia ai lucchesi, 14/27 il parziale che ristabilisce la perfetta parità tra le due squadre 39/39 a metà partita.

Alla ripartenza, dopo che Tonfoni ha “catechizzato” i suoi ragazzi, c’è molta più attenzione in campo, si spreca meno, si difende meglio, si gioca la palla e si segna con buona regolarità, 18/7 il parziale del terzo e 17/10 l’ultimo quarto per uno score finale di 74/56.

Alla fine a parte quel calo di attenzione del secondo quarto che rischiava di inficiare quanto di buono era stato fatto vedere, il giudizio di Tonfoni è positivo, buona la prova del giovane Simonetti che ha girato con medie di tutto rispetto, 60% dai liberi, 50% da due e 67% da tre. gli fa da sponda Lippi con 86% dai liberi, 50% da due e 8 rimbalzi ottima la prova anche di Bianchi 75%, 40% e 25% da tre, il bomber Barsanti, con 88% dai liberi, 57% da tre e 7 rimbalzi, tutto ciò reso possibile anche e sopra tutto dal gran lavoro fatto da tutti i ragazzi del BcL.

Perfetti, Lippi 17, Bianchi 10, Barsanti 19, Di Sacco, Spagnolli 8, Giovannetti 2, Simonetti 15, Balducci, Pierini 3 Piercecchi.