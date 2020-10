Gp Apuane: doppio bronzo per Tommaselli agli italiani master, Bouamer vittoria e record a Oropa

Ancora ottimi risultati per gli sportivi garfagnini. Fine settimana con focus primario sui campionati italiani di categorie Master ad Arezzo, dove molti atleti del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde si sono resi protagonisti con prove eccellenti. La stella più luminosa è stata quella di Giuseppe Tomaselli, che ha conquistato due storici bronzi (sui 1500 metri e sugli 800 metri) dimostrando tutto il proprio grande valore (ricordiamo per Tomaselli il doppio titolo regionale della settimana scorsa su entrambe le distanze e molte altre vittorie in carriera, come quella prestigiosa alla Scalata al Castello del 2018 sempre ad Arezzo).

L’altra bella prova è arrivata con il quarto posto di Luciano Bianchi, dopo una condotta di gara coraggiosa che lo ha visto in testa per buona parte del tempo. Le altre prove sono arrivate da da Dario Anaclerio (11 categoria sui 5000 metri e 9 categoria sui 1500 metri), Giulio Buchignani (7 categoria sui 5000 metri), Gianfranco De Sanctis (22 categoria sui 5000 metri), Francesco Frediani (11 categoria sugli 800 metri) e Giovanni Marra (16 categoria sugli 800 metri).

ABiella, alla Scalata Biella – Oropa(gara completamente in salita), splendida prova per Omar Bouamer che ha conquistato l’oro assoluto con il nuovo record della corsa (crono di 47’48”). A Imola, nell’ultimo meeting prima dei campionati italiani Assoluti su Pista a Modena del prossimo fine settimana, belle prove sui 1500 metri per lo junior Francesco Guerra (secondo assoluto, con il tempo di 3’52”) e oro assoluto per Paolo Turroni sui 5000 metri.

A Pisa, alla prova di 10 chilometri affiancata alla mezza maratona, vittoria di categoria all’esordio per Naomi Ferrari e ottimo argento di categoria per Lorenzo Checcacci, mentre sulla distanza più lunga, belle prove per Jilali Jamali (6 assoluto), Roberto Ria, Nicola Matteucci (argento per il campionato regionale di categoria), Mimmo Marino, Enrico Manfredini, Bruno Zizi, Rocco Cupolo (bronzo per il campionato regionale di categoria), Zivago Anchesi, Francesco Zampolini, Andrea Meschi, Ludmillo Dal Lago, Luca Linari e Federico Badiani.

A Perugia, all’Ecotrail Collelungo – Castelvecchio, oro di categoria per Alberto Cappello. A Sofia, in Bulgaria, ottimo argento assoluto per Joash Koech Kipruto.