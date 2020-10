San Filippo juniores e Porcari allievi: che esordio nei regionali

È iniziata con tutte le difficoltà del caso anche la stagione del calcio giovanile. Nel weekend hanno preso il via i campionati nazionali e regionali. Ecco come è andata

Juniores nazionali

Rinviata la gara fra Ghiviborgo e San Donato Tavarnelle in scena sono andate le formazioni versiliesi. Il Seravezza, con un gol di Toso, ha superato di misura il Pontedera (fuori classifica, essendo società professionistica). Netto il ko del Real Forte Querceta, che perde 3-0 conle Badesse.

Juniores regionali

Esordio amaro nel girone B di elite per il Lammari, sconfitto per 2-0 in casa dalla Cuoiopelli. Nel girone regionale scoppiettante avvio della neopromossa San Filippo che vince 6-1 contro il Migliarino Vecchiano. I ragazzi di Caiazzo hanno sempre avuto la partita in pugno. Oltre alle sei reti (alcune di ottima fattura) hanno mostrato un bel gioco mettendo al sicuro il risultato già nel primo tempo con il parziale di 4-0. Il gol degli ospiti nella ripresa quando il risultato era ampiamente acquisito sul 6-0. I gol portano la firma di Gallo (2), Mathieu, Rugani, Nucci e Pavan. Scoppiettante 4-4 fra Pdc Stiava e Camaiore, rinviata per Covid Castelnuovo – Atletico Lucca.

Allievi regionali

Esordio scoppiettante nel girone di Elite per il Tau Calcio: 8 reti allo Sporting Cecina. Cade in casa all’esordio con il Forcoli, invece, l’Atletico Lucca (0-2). Nel girone regionale vince il Lido di Camaiore, 3-2 con l’Aquila Sant’Anna. Pareggio per il Capezzano Pianore sul campo del San Giuliano e per il Camaiore (2-2) a Monsummano. Rinviata la sfida fra Castelnuovo e Seravezza.

Giovanissimi regionali

Subito derby fra Capezzano e Tau Calcio nel girone di elite. La gara va agli amaranto con le reti di Tommasi e Marrano. Nel girone regionale avvio a valanga dell’Academy Porcari, che ne rifila cinque al San Marco Avenza. Vince in trasferta l’Atletico Lucca sul campo dell’Olimpia Quarrata per 3-0. Ko il Lido di Camaiore con i Giovani Granata Monsummano (0-1) e il Versilia (0-7 con i Giovani Via Nova in casa)