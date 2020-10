Baseball, il lucchese Bosi si gioca la promozione in A1

Nel panorama sportivo lucchese del batti e corri Raffaele Bosi, in prestito dalle Pantere alla Fiorentina, con la squadra gigliata si sta giocando la promozione nella massima serie.

Da poco papa’ per la seconda volta, giocando in una piazza di prestigio, quello che poteva essere l’ultimo anno di attività a coronamento di una lunga carriera in cui ha vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, sta ancora regalando soddisfazioni.

Con la Fiorentina infatti, Raffaele è in parità (una gara vinta ed una persa) contro Milano ed il prossimo fine settimana nella città lombarda si deciderà chi passerà in A1.