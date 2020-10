Tau Futsal, sette gol all’Atletico Sextum

Atletico Sextum – Tau Futsal 2-7

ATLETICO SEXTUM: Fiorino, Baggiani, Ceikna, Fasano, Giorgi, Massa, Mazzi, Pecoraro, Pontanari, Vernieri. All. Marsili.

TAU FUTSAL: Lucania, Dal Poggetto, Toschi, Baiocchi, Lovisi, Battaglia, Sarti, Petroni, Mei, Faldini, Guidotti, Barbato. All. Edi.

RETI: Petroni 2 (T), Baggiani (AS), Guidotti 2 (T), Sarti (T), Lovisi (T), Mei (T), Pecoraro (AS).

Bell’exploit del Tau Futsal a Bientina, in casa dell’Atletico Sextum: la squadra del mister Filippo Edi porta a casa un ottimo 7 a 2. Bella partita, forse con una prestazione meno brillante delle precedenti amichevoli, ma durante la quale non è mai stato messo in discussione il risultato amaranto.

Prima rete di Lovisi, pareggiata dal Sextum con Baggiani. Allo scadere del primo tempo il tabellone segnava 4 a 1 per il Tau, con le reti di Petroni, Guidotti e Sarti. Nel secondo tempo, la partita ha assunto un ritmo più rallentato, che non ha comunque impedito ai ragazzi amaranto di segnare altre reti.

Nota di merito per Guidotti, che, oltre ad aver totalizzato due gol, ha offerto una grande prestazione sia in attacco che in difesa. Appuntamento con la qualificazione agli ottavi di finale per la Coppa Toscana C2 il 30 ottobre in casa contro il Navacchio.