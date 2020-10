Colpo Ghiviborgo in difesa: preso il classe ’96 Michele Messina

Il Ghiviborgo piazza un gran colpo in difesa. Il ds Luca Pacitto c’è riuscito a portare nella squadra della Valle un grande difensore, Michele Messina, proveniente dal Rimini in sostituzione di Cianci.

Venerdì, dopo la prassi sanitaria del tampone fatto al Lamm di Lucca, Michele ha disputato il primo allenamento. Ora mister Lavezzini, che aveva richiesto alla società di rafforzare la difesa, ha disposizione una rosa competitiva per realizzare l’obiettivo societario della salvezza, anche se il vulcanico mister non si accontenta mai e vuole che la squadra e i singoli ci mettano sempre il 200 per cento delle proprie possibilità.