Tamponi ai calciatori della Massese, rinviata la gara del Tau Calcio

Annullata la partita del campionato di Eccellenza, Tau – Massese.

La decisione è stata presa dalla Figc in seguito alla comunicazione da parte dell’Asl Toscana nord-ovest che ha posto in isolamento fiduciario, a scopo cautelativo, secondo il principio della massima precauzione, l’intera squadra della Massese, in attesa dei risultati dei tamponi cui saranno sottoposti due calciatori sintomatici.

La partita sarà recuperata nella prima giornata utile.