Eccellenza, Alfredini in extremis regala tre punti al Castelnuovo

L’esordio in campionato sorride al Castelnuovo. I gialloblu di Biggeri, che in settimana hanno anche superato il turno di Coppa Italia, regolano la Pontremolese con una rete realizzata al quarto di recupero da Alfredini.

Nell’altra gara disputata dalle formazioni della provincia exploit del Camaiore che viola il campo di Cascina con i goldi Bertolucci e Galli in apertura. Inutile la rete su rigore di Falchini per i locali.

Cascina – Camaiore 1-2

CASCINA: Gambini, Borgia, Giari, Castellacci, Fatticcioni, Cela, Materazzi, Gargini, Falchini, De Pasquale, Folegnani. A disp.: Bianchi, Puleo, Pini, Barsotti, Olivotto, Anichini, Pulizia, Micheletti, Chiaramonti. All.: Polzella

CAMAIORE: Petroni, Papi, Galli, Ricci, Signorini, Verdi, Da Pozzo, Ceciarini, Geraci, Viola, Bertolucci. A disp.: Ferraiuolo, Benedetti, Conti, D’Antongiovanni, Pacini, Giannini, Morelli, Mancini, Orlandi.

ARBITRO: Bruni di Siena (Ginanneschi di Grosseto e Lumetta di Piombino)

RETI: 12’pt Bertolucci, 18’pt Galli, 34’pt rig. Falchini

Castelnuovo – Pontremolese 1-0

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Pili, Pieroni D., Telloli, Biagioni L., Biagioni R., Inglese, Casci (25’st Morelli), Marganti G. (33’st Bertucci), Galloni (25’st Alfredini), Piacentini, Lucchesini (46’st Ghiloni). A disp.: Farioli, Tortelli, Micchi N., Lombardi, Brugiati. All.: Biggeri

PONTREMOLESE: Cacchioli, Lecchini, Menichetti, Benassi (33’st D’Angelo), Filippi A., Razzini (18’st Clementi), Cattani, Cargioli, Berzolla (18’st De Negri), Gabrielli (45’st Micheli), Occhipinti. A disp.: Gussoni, Crispi, Bertolini, Imperatrice, Spagnoli. All.: Zuccarelli

ARBITRO: Li Vigni di Palermo (Toschi e Matteucci di Livorno)

RETI: 49’st Alfredini

NOTE: Ammoniti Telloli, Marganti, Filippi, Cargioli, Gabrielli, Occhipinti

Gara equilibrata fin dal primo minuto congli ospiti della Pontremolese che hanno la prima occasione di testa con Occhipinti ma Pili dice no. È solo uno spavento perché cresce il Castelnuovo, che cerca con più costanza la porta difesa da Cacchioli. Poco dopo la mezzora è Lucchesini che impegna proprio il numero uno lunigianese per la parata più importante del match.

Nella ripresa nessuna delle due formazioni lesina impegno. Ci prova Cattani da una parte ma manda a lato, Casci dall’altra ha lo stesso esito. Poco dopo la mezz’ora bella punizione di Inglese dal limite col pallone che esce di poco a lato. Solo all’ultima azione il gol della vittoria: punizione battuta da Piacentini che mette nel mezzo per Alfredini che di testa mette in rete: è il quarto di recupero. I tre punti più belli.