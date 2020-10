Seconda Categoria, tutte le gare delle lucchesi nella seconda giornata

Seconda Categoria, ecco come è andata la giornata di campionato.

Girone A

Filattierese – Lido di Camaiore 1-0

Fortis Camaiore – Atletico Carrara 4-2

FORTIS CAMAIORE: Pardini A., Dalle Luche, Costaglio, Mariani, Vanni, Pardini E., Paoli, Dini, Mallegni, Luisotti (19’st Licusato), Bicicchi (12’st Palazzolo). A disp.: Battelli, Castiglione, Giordani, Del Prete, Maguina. All.: Palmerini

ATLETICO CARRARA: Grassi, Antoniotti, Gandolfi, Lazzario, Biagini, Maguzzu, Barsotti (12’st Guidi), Pezzanera, Bianchini, Pucci (30’st Tortelli), Ussi (7’st Bertolla). A disp.: Menconi, Matelli. All.: Dati

ARBITRO: Foresi di Livorno

RETI: 4’pt, 33’pt Mallegni, 22’pt Bianchini, 45’pt Bicicchi, 13’st Guidi, 34’st Mariani

NOTE: Ammoniti Pardini A, Vanni, Lazzari, Pucci, Guidi. Espulso Vanni al 15’st

Polisportiva Attuoni – Massarosa 0-6

POLISPORTIVA ATTUONI: Gozzani, Dalle Lucche, Tognozzi, Esposito, Peselli, Prampolini, Ravenna, Bertieri, Alibani, Crocetti, Toufik. A disp.: Mosti, Pollina, Corsi, Antonpaoli, Thneibat. All.: Vinazzani

MASSAROSA: Lunardini, Francesconi (Scardina), D’Agliano (Verdigi), Conforti, Scotece, Manfredi, Ragghianti, Antoni, Cotza (Matrone), Galli (Fiumicino), Vitelli (Misuri). A disp.: Perugi, Matteucciì. All.: Gori

RETI: Galli 2, Matrone, Antoni, Cotza, Francesconi

Viareggio – Fivizzanese 2-0

VIAREGGIO: Carpita, Baldassari, Gemignani, Mattei, Cinquini, Mazzone, Mainardi, Marinai, Lo Monaco, Minichino, Pugliese. A disp.: Santini, Ambrogi, Tomei, Petruicci, Caneschi, Ksioua, Bertini, Buonaccorsi. All.: Santini

FIVIZZANESE: Ippolito, Bertoli, Gerali, Cardellini, Tornaboni, Ceragioli, Zarrelli, Mencatelli, Bertolini, Alberti, Giovannucci. A disp.: Malaspina, Paquali, Bianchi. All.: Mencatelli

ARBITRO: Ferrini di Pisa

RETI: 19’pt Lo Monaco, 30’st Bertini

Girone C

Fornoli – Atletico Lucca 2-3

FORNOLI: Poli, Donati, Pacini, Michetti, Marchetti, Mangiantini, Zhyrukha (22’st Poli), Olivieri (38’st Doroni), Sabatini, Favelli, Petri. A disp.: Bugelli, Pinelli, Ferrari, Giani, Pellegrini. All.: Poli

ATLETICO LUCCA: Tognetti, Davini, Romani, Biagini (30’st Berrettini), Amodio, Cuoco, Gatto, Ferretti (17’st Francalanci), Segnalini (40’st Pagnini), Galli, Barbaro. A disp.: Gragnano, Lena, Betti, Patassini,. All.: Matteucci

ARBITRO: Puccinelli di Carrara

RETI: 27’pt Segnalini, 45’pt rig. Galli, 15’st Mangiantini, 26’st Sabatini, 31’st Gatto

NOTE: Ammoniti Pacini, Mangiantini, Zhyrukha, Sabatini, Favelli, Amodio, Cuoco, Barbaro. Espulso al 35’st Barbaro

Corsagna – Barga 3-1

CORSAGNA: Pellegrini, Bertoncini, Lotti, Spicciani (30’st Bertolacci), Lucchesi, Barsanti, Martino, Caselli (47’st Longhi), Eramnazi, Mazzei (5’pt Vitrani), Pieri. A disp: Cheli, Baldassarri. All.: Vertemati

BARGA: Ferrari, Ghafouri, Giusti, Mutigli, Chiocchetti, Simoncini, Reti, Larhchim (17’st Marchi), Harch, Rigali (33’st Moscardini), Silvestrini. A disp.: Togneri, Bertoncini, Iacomini.

RETI: 27’pt rig. Castelli, 33’pt rig. Mutigli, 9’st Eramnazi, 45’st Pieri

NOTE: Ammoniti Bertoncini, Spicciani, Castelli, Vitrani, Harch, Silvestrini

Migliarino Vecchiano – Pontasserchio 0-2

Montecarlo – San Macario Oltreserchio 0-2

MONTECARLO: Biondi T., Biondi F., Morra, Lorenzini, Pucci, Annoni, Bastiani, Ricci, Salani, Gentile, Pieroni. A disp.: Tafani, Raffaelli, Martinelli, Russo, Carrara, Lista, Maltagliati, Ancona. All.: Pacini

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T., Perna, Puccinelli, Dinelli, Pieruccini F., Pieruccini N., Chelini, Bertilacchi, Romanini, Morbini, Mazzuola. A disp.: Ferrarini, Bertolozzi, Cappelli, Della Bidia S., Masini, Mazzeo, Massei, Simonetti, Venturi. All.: Bisordi

New Team – Borgo a Mozzano 0-1

NEW TEAM: Valdrighi, Grandini, Ambrosini, De Lucia, Magazzini, Terni, Bonini, Landucci, Frigeri, Rossi (27’st Scaltritti), Morelli. A disp.: Vanni, Fantoni, Guazzelli, Magera, Maiorano. All.: Landucci

BORGO A MOZZANO: Simoni, Crea (15’pt Morganti), Fede, Barsi, Ceccherelli, Donatelli, Gimbri, Amidei, Oliokwe, Fati, Lunardi. A disp.: Giannotti, Morganti, Di Lorenzo, Serra, Massei, Rapaioli, Piercecchi. All.: Piercecchi.

RETI: 30’st aut. Grandini

NOTE: Espulso al 16’st Oliokwe, al 24’st Bonini

Pontecosi – Academy Tau 1-2

PONTECOSI: Martini Adami M., Gennaro, Lunardi, Angelini, Pieroni, Cavilli (15’st Kalem) Piagentini, Marigliani, Cancherini, Martini Adami R., Bravi. A disp.: Bechelli, Marigliani R., De Vivo, Kalem. All.: Mugnaini

ACADEMY TAU: Battistini, Sutera, Pardini M. (18’st Ghiroldi), Tambellini, Monti,. GIoè, Ruggiero, Pellicciotti, Hysa (41’st Vanni), Bartolini (39’pt Hyka), Di Furia (27’st Pardini N.). A disp.: Del Sarto, Ghiroldi, Hyka, Vannucci, Inguaggiato, Pardini N., Vallini, Vanni, Berticchini. All.: Biondi

RETI: 21’pt Cancherini, 30’st Di furia, 35’st Monti

NOTE: Ammoniti Piagentini, Pardini M. Espulsi Ruggiero al 16’st e Cancherini al 46’st

San Filippo – Gallicano 2-1

SAN FILIPPO: Indragoli, Del Barga (Di Marino), Genovali Del Debbio, Capponcelli, Matteuzzi, Marchetti, Salvadori (Rossano), Torricelli, Biagi (Lorenzi), Nottoli, Niccoli. A disp.: Roberti, Caiazzo, Lencioni, Particelli, Cristofani. All.: Moretti

GALLICANO: Grassi, Alfredini (Sebastiani), Angelini S. (Salotti A.), Satti, Lena, Salotti N., Angelini F., Salotti L, Pellegrinotti, Brucciani, Taddei. A disp.: Peccioli. All.: Salotti M.

RETI: 42’pt Brucciani, 45’st Loprenti, 48’st Rossano

NOTE: Ammoniti Torricelli, Salotti, Caiazzo, Satti. Espulso Sebastiani al 45’st