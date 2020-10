Serie D, cade il Ghiviborgo in casa con il Sassomarconi

Finisce con un ko la seconda gara interna al Delle Terme di Bagni di Lucca per il Ghiviborgo di Lavezzini. La formazione biancorossa cede in casa al Sassomarconi che realizza un uno-due micidiale a cavallo dei due tempi.

Poi risale in cattedra la squadra di casa ma Felleca fallisce il calcio di rigore che poteva aprire spazio alla rimonta.

Pari, invece, per il Seravezza sul terreno di gioco della nobile decaduta Rimini. Gigli apre le marcature per i romagnoli, pareggia Grassi nella ripresa.

Ghiviborgo – Sassomarconi 0-2

GHIVIBORGO: Pagnini, Segantini, Piccardi, Bartolini, Messina, Santeramo, Brunozzi, Muscas, Andreotti, Felleca, Belluomini. A disp.: Coco, Simoni, Pazzaglia, Balloni, Nottoli, Puviani, Del Re, Viti, Polacchi. All.: Lavezzini

SASSO MARCONI: Masinara, Magli, Magliozzi, Bozzato, Testoni, Serra, Monti, Colarieti, Della Rocca, Galeotti, Palmieri. A disp.: Maniglio, Baietti, Rimondi, Simone, Fioretti, Galassi, Thiam, Minutolo, Margotta. All.: Muccioli

ARBITRO: Dini di Città di Castello (Rossini di Genova e Spagnolo di Lecce)

RETI: 40’pt Della Rocca, 2’st Monti

NOTE: Al 30’st Felleca fallisce un calcio di rigore

È il Ghiviborgo che parte forte e ad avere le occasioni migliori per passare in vantaggio. Bartolini su punizione impegna il portiere ospite che pochi minuti dopo si supera parando come può con i piedi su Andreotti servito da Piccardi. Nel finale sale la pressione del Sassomarconi che prima con Della Rocca impegna il portiere Pagnini quindi passa in vantaggio con lo stesso Della Rocca con un colpo di testa dopo che il numero uno aveva sventato su Colarieri. Nella ripresa il colpo del ko ospite per un errore della difesa che lascia libero Monti di tirare dalla distanza e infilare Pagnini. Il Ghiviborgo ci prova ma che è giornata no lo dimostra l’errore di Felleca dal dischetto. Sempre Felleca e poi Muscas ci provano, senza fortuna, nel finale. Ora c’è da affrontare, in trasferta, la capolista Prato.

Rimini – Seravezza 1-1

RIMINI: Scotti, Gigli, Pupeschi, Valeriani, Massetti, Capicchioni, Ferrante, Pecci, Canalicchio, Ricciardi, Vuthaj. A disp.: Viscardi, Ceccarelli, Simoncelli, Nigretti, Ambrosini, Ronchi, Casolla, Manfroni, Mugnan. All.: Mastronicola

SERAVEZZA: Orsini, Moussafi, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Grassi, Maccabruni, Andrei, Bedini, Nelli, Veratti. A disp.: Venè, Nannipieri, Bongiorni, Podesta, Saporiti, Peirotti, Buffa, Luka, Toccafondi. All.: Vangioni

ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro (Cardinaletti di Jesi e Gambino di Nocera Inferiore)

RETI: 12’pt Gigli, 18’st Grassi