Tau Calcio, ko juniores e allievi. Bene le squadre giovanissimi

Weekend di gare per il Tau Calcio Altopascio, con alti e bassi. Gli juniores, al loro esordio in campionato, sono stati battuti di misura dal Meridien Larciano. Gli Allievi Elite ci hanno provato fino all’ultimo contro la Sestese ma la vittoria è andata agli avversari per 3 a 2. Bene, invece, i Giovanissimi: gli Elite hanno vinto contro la Lastrigiana e i B contro il Montecarlo.

Juniores provinciali

Meridien Larciano – Tau Calcio 1-0

MERIDIEN LARCIANO: Brucalassi, Niccoletti, Santaguida, Governi, Malih, Myrta, Ruotolo, Orefice, Bellucci, Ferraris, Bettini. A disp.: Papini, Capaccioli, Ricciardelli, Ferraioli, Monti, Calandra, Torraca, Rinaldi. All. Micheli.

TAU CALCIO: Bechelli, Da Prato, Billetta, Sinani, Pellegrini, Rolla, Bartoli, Palumbo, Ben Amor, Tahiri, Tomei N. A disp.: Mariani, Amato, Tomei T., Malfatti, Ciccarelli.

RETI: Ferraris

Esordio in equilibrio per la nuova nata in casa Tau. Gli juniores, guidati da mister Matteo Del Guerra, hanno tenuto alto il ritmo per tutto il primo tempo. Solo nella ripresa, Bechelli riesce a passare e a segnare. Brividi su due calci di rigore, uno per il Larciano e uno per il Tau, entrambi parati dai rispettivi portieri. Prossimo appuntamento contro l’Unione Tempio Chiazzano.

Allievi Elite

Sestese Calcio – Tau Calcio 3-2

SESTESE: Poggiolini, Cucinotta, Abbachini, Baldi, Maritato, Paoli, Ammendola, Ciotola, Nuti, Lascialfari, De Santis. A disp.: Pasquini, Kapidani, Cecchi, Colzi, Tassi, Guerrini, Cini, Pemaj, Bonechi. All. Gori .

TAU CALCIO: Di Biagio, Giannotti, Lotti, Barbera, Quilici, Ramku, Parrini, Carmignani, Manfredi, Vitolo, Rocco. A disp.: Ilie, Landi, Di Vita, Lleshi, Vitrani, Mauriello, Oliva, Errachid, Sabatini. All. Gozzi.

RETI: Bonechi (S), Baldi (S), Lascialfari (S), Manfredi (T), Quilici (T).

Partita combattuta fino all’ultimo per gli Allievi Elite che non riescono a contenere la Sestese e si fermano sul 3 a 2. Prossimo turno contro la Prolivorno Sorgenti.

Giovanissimi elite

Tau Calcio – Lastrigiana 4 – 1

TAU CALCIO: Gazzoli, Capocchi, Notarelli, Wolf, Pisani, Bartelloni, Morandini, Bellandi, Marrano, Marchesini, Tommasi. A disp.: Scardigno, Turini, Giuliani, Colonnese, Bigazzi, Matteoni, Casolare, Carlucci. All. Pucci.

LASTRIGIANA: Carfora, Grevi, Casini, Licciardello, Rosati, Firenzuoli, Romani, Paoletti, Vignolini, Resuttana, Fontani. A disp.: Baruzzu, Palandri, Marinozzi, Guidotti, Pignatelli, Rosone, Cristea. All. Pettinari.

RETI: Tommasi (T), Marchesini 3 (T), Resuttana (L).

Bella prova per i ragazzi di Pucci che si confermano incontenibili. Gli amaranto si fanno riconoscere fin da subito segnando tre reti nel primo tempo, con un Marchesini in gran forma che ne piazza 3. Nella ripresa arriva anche uno spettacolare gol su punizione e il tentativo della Lastrigiana di accorciare le distanze con un rigore. Prossima gara contro l’Academy Turano Montignoso.

Giovanissimi B

Tau Calcio – Montecarlo 11-0

TAU CALCIO: Giuliani, Modena, Bigondi, Capitanini, D’Amato, Faratro, Giusti, Tocchini, Marchi, Nesti, Lucchesi. A disp.: Meini, Noka, Natale, Lleshi, Lensi, Esposito, Ferracuti.

MONTECARLO: Diva, Bellandi, Laurenzi, Chiantelli, Allegri, Paoli, Pardini, Cavalzani, Cecchini, Shani, Lazzeri. A disp.: Arenile, Mangiacapre, Civilla, Zefi.

RETI: Lucchesi 5, D’Amato, Nesti, Marchi 3, autorete.

Debutto per i Giovanissimi B guidati da mister Francesco D’Addario. Travolgono il Montecarlo e si preparano per la prossima sfida contro il Castelnuovo Garfagnana.