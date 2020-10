Vela, si conclude il Trofeo “Ottobre 2020”: a Viareggio le premiazioni

Vincendo la terza ed ultima prova, portata a termine nella giornata di domenica, il finnista Italo Bertacca (5 punti; 1,3,1), portacolori della Società Velica Viareggina, ha superato il compagno di Circolo Franco Dazzi (al comando nella giornata precedente) e si è aggiudicato il gradino più alto del podio del Trofeo Ottobre 2020, la manifestazione organizzata dalla Società Velica Viareggina in collaborazione con il Club Nautico Versilia e disputata nelle acque di Viareggio nel week end appena concluso.

Terzo posto, ex aequo con Franco Dazzi (10 punti; 3,1,6), l’austriaco Gerhard Weinreich (10 punti; 2,53) seguito da Andrea Poli (SVV 18 punti; 6,10,2) e da Riccardo De Sangro (CdReVItalia 19 punti, 12,2, 5).

Nella Classe Star, invece, il Presidente della SVV Paolo Insom e Silvio Dell’Innocenti, vincendo la regata conclusiva (2,5,1) hanno avuto la meglio su Marco Viti e Gianluca Dati (5,1,2) e su Bonanno-Serravalle (3,2,3), tutti a 8 punti. Seguono, rispettivamente al quarto e quinto posto Balderi-Anguillesi (12 punti; 1, 4, dsq) e Mugnaini- Mugnaini (14 punti; 4, 3, dnf).

Una trentina di Finn e sette Star hanno portato a termine complessivamente tre prove: le prime due, disputate nella giornata di sabato e caratterizzate da sole, mare calmo, vento inizialmente sui 6-7 nodi da 150 gradi poi saltato a 180 con 8/9 nodi di intensità ma poi calato nuovamente, erano state vinte nella Classe Finn rispettivamente da Dazzi e da Bertacca, e nella Classe Star da Balderi-Anguillesi e da Viti-Dati.

La terza ed ultima regata (ridotta per calo del vento) si è, invece, svolta domenica con un clima primaverile, vento instabile sui 6/7 nodi in diminuzione e mare calmo. Il Comitato di Regata è stato presieduto da Stefano Giusti.

Nel corso delle premiazioni, svoltesi nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, Italo Bertacca, oltre ad essere premiato come primo assoluto nella Classe Finn, si è imposto anche nella categoria Gran Master mentre Dazzi ha vinto nella Categoria Legend e Andrea Poli in quella Gran Gran Master.

Nicola Roncoroni, settimo assoluto, è stato premiato come primo Master e l’austriaca Tina Sperl, dodicesima assoluta, come vincitrice della classifica femminile.