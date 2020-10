Mm Motorsport, attesa per il Rally Due Valli e il Trofeo Maremma

Due appuntamenti, Rally Due Valli e Trofeo Maremma, da affrontare con la consapevolezza di poter regalare continuità di risultati ad una stagione soddisfacente. Mm Motorsport è pronta a raccogliere una nuova sfida, condividendo con Pirelli le evoluzioni di un fine settimana ancora a tinte tricolori.

Una programmazione che vedrà la struttura lucchese impegnata sulle strade del Rally Due Valli, appuntamento valido per il campionato italiano rally in programma a Verona nelle giornate di venerdì e sabato. A rappresentare il team porcarese sarà ancora Davide Nicelli, chiamato a difendere la terza posizione nella classifica dedicata al tricolore due ruote motrici, affrontato al volante della Peugeot 208 R2B. Per il pilota pavese, l’occasione di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel confronto riservato alle vetture a trazione anteriore, concretizzando le buone sensazioni destate al volante della francese nelle precedenti occasioni, affiancato alle note da Alessandro Mattioda con i colori della scuderia Maranello Corse.

Tre prove speciali, ripetute fino ad un totale di nove passaggi: sessantatre chilometri per dare vigore ad una programmazione regionale di alto contenuto. Mm Motorsport è pronta a scaldare l’asfalto di un Trofeo Maremma che – tra sabato e domenica – vedrà impegnati tre equipaggi portacolori. Un appuntamento che il team lucchese affronterà schierando due esemplari di Skoda Fabia R5 ed una Renault Clio S1600. Al volante della boema a trazione integrale salirà Roberto Tucci, chiamato ad una performance rivolta alle alte sfere della classifica assoluta. Affiancato da Giampietro Micalizzi, il pilota di Venturina farà leva sulle sensazioni destate nell’edizione 2019 del confronto, mandata in archivio con un’esaltante seconda posizione assoluta.

A poter contare sulle potenzialità della Skoda Fabia R5 sarà anche Pierluigi Della Maggiora, chiamato alla quinta apparizione stagionale al volante della vettura. Un impegno che il driver pisano affronterà condividendo l’abitacolo con Valerio Favali, parte integrante di una comunione d’intenti caratterizzata da ambizioni da top ten. A far leva sulle caratteristiche della Renault Clio S1600 sull’asfalto di casa sarà il follonichese Emanuel Forieri, intento a confermarsi nel confronto a due ruote motrici insieme al copilota Filippo Alicervi. Per l’alfiere di MM Motorsport, l’obiettivo è rivolto verso le evoluzioni che renderanno protagonista la millesei transalpina, al centro di un confronto che chiamerà a raccolta i migliori interpreti del panorama nazionale.

Il fine settimana che vedrà impegnata Mm Motorsport si aprirà con il Rally Due Valli, in una giornata di venerdì (23 ottobre) interamente dedicata alle operazioni di verifica ed alle fasi di shakedown. L’indomani, sabato, la gara vera con la disputa di nove prove speciali e l’arrivo, alle 20,45, a Verona. Domenica (25 ottobre), i riflettori saranno tutti puntati su Follonica ed il suo Trofeo Maremma, con partenza della gara alle 8,01 ed arrivo alle 16,30.