Ritmica, la ‘girasolina’ Ludovica Fazzi si qualifica per i prossimi campionati nazionali

Arrivi scaglionati, distanziamento, utilizzo mascherina, accesso al campo gara, consentito solo alle ginnaste ed alle tecniche, niente pubblico: sabato scorso (17 ottobre) al Palapaternesi di Foligno si è svolta così, come da protocollo anti-Covid della Fgi, la fase interregionale di qualificazione ai prossimi campionati nazionali di Specialità Gold di ginnastica ritmica.

Le specialiste della Ritmica Girasole, Ludovica Fazzi e Rebecca Del Freo, hanno gareggiato nella categoria Senior, la più difficile: solo 4 erano i posti disponibili per l’accesso alla finale nazionale.

L’emozione ha tradito Rebecca Del Freo, che si è espressa sotto i suoi livelli, piazzandosi settima al nastro ed ottava alla fune, mentre la ‘girasolina’ Ludovica Fazzi ha ottenuto il pass per i Campionati Nazionali sia all’attrezzo palla che al nastro.

Morbido, elegante e pieno di difficoltà il suo esercizio alla palla, giudicato con un punteggio di 15,800, che le è valso il quarto posto, a soli 0,10 punti dal podio. Con il nastro, sempre in movimento, ha disegnato armoniche ed eleganti spirali riuscendo, con un punteggio di 13,950 a conquistare ancora un quarto posto con i soliti 0,10 punti dal podio.

Soddisfazione anche da parte delle Tecniche Alice Martinelli e Chiara Conforti, che dovranno motivare e correggere alcune imperfezioni per portare Ludovica ai campionati nazionali di Torino i prossimi 7 e 8 novembre, dove avrà come prima sostenitrice la sua compagna di squadra Rebecca e tutti i sostenitori della Ritmica Girasole in diretta, visto che l’intera finale sarà trasmessa live su Dazn.