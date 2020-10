Ritmica Lucca, Selene Canci conquista le finali nazionali Fgi di Torino

Sabato e domenica scorsi (17 e 18 ottobre) si sono svolti a Foligno i campionati di specialità Gold di ginnastica ritmica zona tecnica 3-4, organizzati dalla società Fulginium e dalla società La Fenice. Le gare si sono svolte a porte chiuse e nel massimo rispetto delle norme anti-Covid. Le ginnaste della Ginnastica Ritmica Lucca si sono confrontate sulla pedana con ginnaste provenienti da Toscana, Lazio e Sardegna.

Sabato mattina la prima a gareggiare a Foligno è stata Selena Cianci, che ha conquistato un meritatissimo bronzo con il nastro nella categoria J1, guadagnandosi anche il pass per la finale nazionale. Questo esercizio le era già valso la medaglia d’argento alla gara regionale. Con il punteggio di 10.850 Selena è riuscita a salitre sul terzo gradino del podio. Alla palla, invece, qualche errore di troppo l’ha portata a piazzarsi solo a metà classifica.

Nel pomeriggio hanno gareggiato Vanessa Viotto e Giulia Custer nella categoria J2-J3. Vanessa ha concluso ottimamente il suo esercizio al nastro, dimostrando grinta e padronanza della pedana, purtroppo una penalità legata alla musica non le ha permesso di qualificarsi per la fase nazionale. Alle clavette una perdita di attrezzo ha compromesso il suo esercizio, con cui aveva ben conquistato il terzo posto nella prova regionale. Giulia invece ha eseguito molto bene e con grande sicurezza il suo esercizio alle clavette ottenendo il punteggio di 12.750, pur non potendosi esprimere al massimo a causa di un piccolo infortunio.

Le ginnaste hanno dimostrato comunque un’ottima tenuta di gara e si sono distinte in un contesto importante, dopo una stagione non facile a causa delle difficoltà legate all’emergenza-Covid.

Selena Cianci parteciperà alla finale nazionale che si svolgerà a Cantalupa (Torino) il 6, 7 e 8 novembre prossimi, mentre Vanessa Viotto e Giulia Custer si prepareranno per l’ultima tappa del campionato di serie C previsto per i giorni 13 e 14 novembre a Roma.