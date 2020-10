Pontecosi rimane in sei uomini nel recupero di Seconda Categoria

Gallicano – Pontecosi Lagosi sospesa al 2’pt

GALLICANO: Grassi, Alfredini, Angelini S., Satti, Lena L., Lartini, Angelini F., Salotti L., Pellegrinotti, Brucciani, Taddei. A disp.: Peccioli, Lena D., Mazzanti, Salotti A. All.: Salotti M.

PONTECOSI: Martini Adami M., Cavilli, Piagentini, Angelini, Pieroni, Bravi, Marigliani.

Nel recupero del campionato di Seconda Categoria il Pontecosi si presenta a Gallicano con soli sette uomini. Dopo due minuti l’infortunio di Cavilli lascia i garfagnini sotto il numero legale per la partita e l’arbitro non può far altro che dichiarare chiuso il confronto.

Un altro episodio di questa strana stagione con tanti rinvii per l’emergenza coronavirus e le rose decimate dalle quarantene e dai turni infrasettimanali nei giorni lavorativi.