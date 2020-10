Real Forte Querceta, rinviate le gare di prima squadra e juniores del weekend

Il Real Forte Querceta rende noto il rinvio di entrambe le gare in programma questo fine settimana, per prima squadra e juniores.

Pro Livorno 1919 Sorgenti – Real Forte Querceta, valevole per la quinta giornata del campionato di serie D, non sarà disputata in data 25 ottobre a causa del persistere dell’isolamento fiduciario nei confronti di due tesserati. A breve sarà ufficializzata la data del recupero.

Infine, considerata la sospensione dell’attività della formazione juniores tuttora in corso, si rinvia al 4 novembre Real Forte Querceta – San Donato Tavarnelle, valevole per la terza giornata del campionato Juniores nazionale under 19.