Vela, al via il meeting zonale 2020

Prenderà il via venerdì e durerà fino a domenica, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, il meeting zonale 2020, l’importante appuntamento al quale parteciperanno quasi 150 regatanti della II Zona Fiv (Toscana, Umbria e provincia di La Spezia) delle Classi in singolo (Optimist agonisti e pre agonisti, Laser Standard, Radial M, Radial F, 4.7, Finn, O’Pen Skiff), delle Classi in doppio (RS Feva, 29er, L’Equipe Evolution, L’Equipe U12, Vaurien, 420), e delle Tavole (Techno 293 Od, Techno 293 Plus, Kiteboarding).

Il meeting zonale 2020 sarà coorganizzato, grazie all’assegnazione della Fiv e del Comitato II Zona FIV, da Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina, Nimbus Surfing Club e Lni sezione Viareggio, in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Versiliesi e con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Regione Toscana.

La logistica sarà supportata da Icare e dal Comune di Viareggio.

Per facilitare il rispetto del protocollo anti contagio da Covid 19 le Classi gareggeranno su differenti campi di gara con altrettanti Comitati di regata e di proteste: i regatanti di Laser e doppi saranno ospitati a Viareggio dal Club Nautico Versilia, gli Optimist, i Finn e gli O’Pen Skiff a Torre del Lago Puccini dal locale Circolo Velico e i Techno e i Kite a Marina di Pietrasanta dal Nimbus SC.

La segreteria della manifestazione, invece, sarà unica e gestita dal Club Nautico Versilia.

Sarà rivolta grande attenzione affinché tutti rispettino il distanziamento e l’uso corretto delle mascherine (che saranno obbligatorie sempre, tranne durante le regate) e che tutte le attività si svolgano secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 emanate dalla Fiv.

Il comitato organizzatore, certo di poter accogliere i regatanti e i loro accompagnatori con la tradizione ospitalità e nella massima sicurezza, ricorda che le istruzioni di regata saranno pubblicate sulla notice board della App My Federvela (sito ufficiale dell’evento) e che non è prevista la distribuzione cartacea di alcun documento né la sua esposizione all’albo.

Foto e aggiornamenti saranno anche pubblicati sulla pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd e sul sito del Club Nautico Versilia dove saranno anche scaricabili il bando di regata e le classifiche.

Il programma della manifestazione prevede che la segreteria regata resti a disposizione dei regatanti nel pomeriggio di venerdì (dalle 15 alle 19) e nella mattinata di sabato (dalle 8,30 alle 11). Il primo segnale di avviso, invece, verrà dato alle 12,55 di sabato e le regate proseguiranno anche domenica quando però non verranno esposti segnali di avviso dopo le 15. Sono previste un massimo di cinque prove e non ne potranno essere disputate più di tre al giorno (con almeno quattro valide sarà applicato uno scarto).

Al termine, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, si svolgerà la cerimonia della premiazione e il rinfresco: saranno premiati i primi tre classificati nella classifica generale di ogni classe e la prima classificata femminile.

Alla premiazione al Club Nautico Versilia sarà presente anche l’assessore allo sport del Comune di Viareggio Rodolfo Salemi, mentre al Cv Torre del Lago Puccini ci sarà Alessandra Malfatti, referente del Comune per la cittadella della pesca.