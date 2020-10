Ginnastica Motto, sei medaglie ai campionati italiani Gold

Non solo Serie A1, la Raffaello Motto domina la scena anche nelle categorie giovanili. Ai campionati italiani di Specialità Gold disputati a Foligno, la società viareggina conquista sei medaglie. Due se le aggiudicano, tra le Junior 1, Olga Lucchesi (oro alle clavette e bronzo alla palla) e Isabel Puccinelli (oro al nastro e argento alla palla).

Tra le Junior 2, successo di Benedetta Barsotti vincitrice alla fune. Tra le Senior invece, è Laura Salacca a salire sul gradino più alto del podio (alle clavette).

La Motto non si limita però solo a far crescere le proprie ginnaste: essendo un polo tecnico federale, può ospitare atlete di altre società per un lavoro specifico nella preparazione tecnica ed agonistica. E’ il caso di Sofia Mancioppi, sostenuta dalla Etruria di Prato, capace di ottenere un vistoso miglioramento nel giro di pochi mesi.

“Viareggio è una città magica anche per questo: qua fantasia, cuore, forza ed entusiasmo si respirano nell’aria e permettono di arrivare a risultati di grande spessore“, commenta la direttrice tecnica Donatella Lazzeri.