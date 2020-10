Il meeting di nuoto dedicato a Mussi, Femiano e Lombardi torna a Massarosa

Il meeting di nuoto dedicato a Mussi, Femiano e Lombardi, i tre poliziotti uccisi nella sparatoria a Querceta, forse torna a Massarosa.

Lo annuncia il sindaco Alberto Coluccini: “Ho voluto sentire proprio oggi nella ricorrenza della terribile strage di Querceta il dottor Crisci, cogliendo l’occasione anche per rinnovargli da parte del sottoscritto e del nostro comune il ringraziamento per aver condiviso con noi la passata edizione del meeting – spiega Coluccini –e ho anche ribadito la nostra ferma volontà che il Mussi – Lombardi – Femiano continui ad essere legato al nome di Massarosa”.

“Abbiamo fortemente voluto riportare lo scorso anno il meeting a Massarosa – prosegue il sindaco – con la stessa forza vorremmo che qua riprendesse il suo cammino dopo questo difficile periodo di emergenza sanitaria. Pur non potendo sostenere economicamente la manifestazione abbiamo fatto e faremo il possibile non solo per garantire servizi e logistica ma anche per condividerne la ricerca di risorse economiche nel tessuto del territorio e in relazione con enti ed istituzioni ad ogni livello”.

L’amministrazione non solo conferma la disponibilità per la prossima edizione ma rilancia: “Siamo convinti che il Mussi-Lombardi-Femiano rappresenti un biglietto da visita unico per il nostro territorio e proprio per questo lavoreremo in sinergia con gli organizzatori ad un programma di eventi collaterali che valorizzino e facciano crescere ulteriormente la manifestazione e con essa Massarosa e la sua vocazione sportiva e culturale”.