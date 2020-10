Real Forte Querceta, arriva Christian Ussia

Il Real Forte Querceta ufficializza l’ingresso in rosa di Christian Ussia, terzino classe 2002 a disposizione per la corsia sinistra della formazione bianconerazzurra.

Forte dell’esperienza giovanile nei vivai di Fiorentina, Prato e Pistoiese, Ussia si è presentato alle porte della corrente stagione con la maglia del Lornano Badesse, con cui ha assaggiato l’esordio in Serie D.

“Ma non è andata come speravo – commenta il giovane fiorentino -. Ambisco a trovare più spazio in maglia Real Forte Querceta, collezionando tante presenze e centrando gli obiettivi di squadra. E, chissà”, aggiunge, “magari anche trovare qualche gol e assist”.