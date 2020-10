Bc Lucca, stop agli allenamenti dalla C Gold al settore giovanile

Il Basketball Club Lucca, presa visione del nuovo decreto emanato dal governo e in attesa di comunicazioni ufficiali della Fip, ha interrotto in modo cautelativo ogni forma di allenamento di tutte quante le sue squadre, dalla serie C Gold a tutto il settore giovanile, a partire da domani (26 ottobre) fino a data da stabilire.

In questo weekend avrebbe dovuto prendere il via il campionato di serie C Gold, fermato già prima dal decreto dalla decisione di fermare le gare non di interesse nazionale.