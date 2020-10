In uno dei momenti bui di questo periodo, l’attività del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde è andata avanti, con risultati come sempre ottimi.

A Ponte Buggianese, nel percorso del ciclodromo, è andata in scena la Ponte Buggianese Run sulle distanze di dieci chilometri, mezza maratona e maratona. Molti sono stati gli atleti biancoverdi al via, con le prestazioni migliori arrivate da Giulio Buchignani, argento di categoria sulla dieci chilometri, e da Alberto Cappello, oro di categoria e argento assoluto nella maratona, con buone prove per Roberto Ria, Guglielmo Landi, Francesco Frediani e Igor Marracci sulla distanza più breve.