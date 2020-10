Lucchese, parte il Lopez ter: “Sarà un anno difficile, ma daremo soddisfazione ai tifosi”

Un grande ritorno sulla panchina della Lucchese che porta una ventata di entusiasmo tra i tifosi di fede rossonera. Oggi (27 ottobre), con il primo allenamento alle 15 all’Acquedotto, parte ufficialmente l’era Giovanni Lopez ter.

Un ritorno a casa: “Ad accettare questa sfida mi ha spinto la voglia di fare bene – le prime parole del mister -. Questa è la terza esperienza che faccio qui alla Lucchese: le altre due sono andare molto bene, sono sicuro che andrà bene anche questa. Sarà un anno durissimo e difficilissimo, ma sono sicuro che alla fine ce la faremo. Daremo soddisfazione ai nostri tifosi, con la speranza di poter gioire a fine anno”.

Dopo la sesta sconfitta consecutiva incassata contro la Juventus Under 23, Lopez cercherà di far cambiare marcia alla squadra: “Cosa è mancato alla squadra fino ad ora? Non spetta a me dirlo perché c’era un altro allenatore, non sarebbe giusto. Ho visto tutte le partite e la classifica parla, qualche problema c’è e c’è stato. Cercheremo di risolverlo nel minor tempo possibile”.

C’è tanto entusiasmo tra ii tifosi per il ritorno di Lopez: “Spero di non deludere nessuno – conclude il mister – e spero di centrare l’obiettivo che la società si è prefissata ad inizio anno”.