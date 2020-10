Ghiviborgo, giocatore positivo: squadra in isolamento

E’ risultato positivo al covid19 un tesserato del Ghiviborgo, successivamente alla trasferta della partita con il Mezzolara. L’Asl di Lucca ci ha richiesto l’elenco dei partecipanti e dei possibili contatti stretti con lo stesso tesserato nella giornata di mercoledì (21 ottobre).

Il Ghiviborgo prontamente ha comunicato l’elenco rimanendo a disposizione delle autorità preposte e nel frattempo si è posto in isolamento volontario.

“Rileviamo nuovamente, come già fatto precedentemente che nonostante tutte le difficoltà – spiega la società – per il diffondersi del virus e per l’implosione della epidemia, il buon funzionamento delle autorità scolastiche e sanitarie preposte al contrasto al Covid19. Questo funzionamento del sistema derivante anche dal grande impegno straordinario per personale sanitario che vogliamo ringraziare pubblicamente rappresenta anche una garanzia per le istituzioni e per tutti i cittadini”.