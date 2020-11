Lucchese, altri 6 positivi: rinviata la gara a Olbia

Dopo una lunga giornata, in serata è arrivata l’ufficialità. La partita tra Olbia e Lucchese, in programma per domani (1 novembre) in Sardegna, è stata rinviata a data da destinarsi. La Lucchese, infatti, pochi giorni fa ha registrato due nuovi casi di positività al coronavirus, che hanno portato la conta totale dei giocatori contagiati a 18.

Questo il comunicato della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza documentale presentata dalla società Lucchese, ai sensi del punto 2 delle ‘disposizioni gare Lega Pro – emergenza Covid-19’, considerato che, alla data odierna, ‘sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus Sars-CoV-20, la Lega dispone che la gara Olbia-Lucchese, in programma domenica 1° novembre 2020, stadio ‘Bruno Nespoli’, Olbia, venga rinviata a data da destinarsi”.

Non è l’unica partita rinviata nel girone: poco prima è stata annunciato anche il rinvio di Como-Pro Patria per 18 casi di positività al coronavirus tra i padroni di casa.